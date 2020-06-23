Çoban ay nedir

Çoban uydu olarak bilinen çoban ay, gezegen halkası malzemesindeki bir boşluğu temizliyor ya da parçacıkları içerdiği bir halka içinde tutuyor.

Doğal bir uydu olarak bilinen çoban ay, halka parçacıklarının oluşturduğu sürünün sınırlandırılmasının bir sonucu olarak biliniyor.

Yani bu isim gezegen halkası malzemesindeki bir boşluğu temizliyor veya parçacıkları içerdiği bir halka içinde tutuyor.

ÇOBAN UYDUSU ÇALIŞIRKEN

Bir çoban uydusu çalışırken, parçacıklar uydunun yörüngesinde önünde veya arkasında bulunur, bu yüzden ya uydu yönünde hızlanır ve dışarıya atılır ya da yavaşlar ve içe doğru çekilir.

Yer çekimi de bu etkileşimin içinde…

Öyle ki; yer çekimi etkileri nedeniyle çoban uydular, halkalardaki parçacıkları topluyor.

YÖRÜNGESEL REZONANS

Yörüngesel rezonans (gök mekaniğinde yörüngelerinde dolanan iki cismin, dönemlerinin tam katlarıyla ifade edilen yörünge hareketleri sırasında birbirleri üzerine uyguladıkları düzenli, periyodik çekim etkisi) yoluyla da orijinal yörüngelerinden saptırıyor.

Bu durum, özellikle halkaların garip bükülmüş deformasyonu gibi boşluklara neden oluyor.