Petrol
113.08
1.97%
Euro
15.81
0.60%
Dolar
14.93
0.46%
Altın
907.07
1.16%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
548.500
-1.61%
BTXN Coin
15.90
-5.63%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Çok mantıklı: Eşimizin ailesine neden 'kayın' deriz

    Eşimizin ailesine kayın valide, kayınço, kaynana, kayınpeder gibi isimlerle sesleniriz. Peki bahsi geçen "kayın" nedir ve ne anlama gelir merak edenler için anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 19:25
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 19:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çok mantıklı: Eşimizin ailesine neden 'kayın' deriz

    Evli olan olmayan herkes bilir ki, evlenince insanın bir sürü “kayın” akrabası olur.

    Kayın annemiz olur, ona kayınvalide deriz; kayın babamız olur kayınpeder deriz...

    Türk gelenek ve göreneklerine göre, karı-koca birbirinin ailesine "kayın" sıfatıyla hitap eder.

    Bu durum hayatımıza ve kültürümüze öyle yerleşmiştir ki, yüzyıllardan beridir sorgusuz sualsiz devam eder.

    Peki neden eşimizin ailesine "kayın" deriz? Aslında hikayesi çok anlamlı...

    Eşimizin ailesine "kayın" deriz çünkü:

    Kayın ağacı, eski Kam Türk kültüründe, kutsal ve önemli bir ağaçtır.

    Kayın ağacı, dünyanın en hızlı kaynayan, birleşen ağaç cinsi olduğundan, orta Asya, Kam (şaman) Türkleri bu kelimeyi, iki ailenin birleşmesi, kaynaşması anlamında kullanmışlardır.

    Kayın eçesi (eçe, eke, ağabey anlamında) zamanla “Kayınço” olmuştur.

    Kayınpeder’deki “peder” kelimesi ise Hristiyanlardan değil, Hintçe-Farsça “baba” anlamına gelen “padar” kelimesinden gelir. Ayrıca Kaynata kelimesi de “Kayın ata” dan gelmektedir.

    Çok mantıklı: Eşimizin ailesine neden kayın deriz #1


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri'de bir öğrencinin velisi, öğretmene saldırdı
    İç Haber

    Kayseri'de bir öğrencinin velisi, öğretmene saldırdı

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    AUZEF final sınavı tarihleri 2022: AUZEF bahar dönemi bitirme sınavları ne zaman?
    Eğitim

    AUZEF final sınavı tarihleri 2022: AUZEF bahar dönemi bitirme sınavları ne zaman?

    Görüş Bildir