Çoklu organ yetmezliği nedir

Çoklu organ yetmezliği; kan dolaşımına mikrop girmesiyle başlayan ve hayati organların iflası ile sonuçlanan aynı zamanda da ölümcül olabilen bir rahatsızlıktır.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik, koronavirüse bağlı zatürre tedavisi görüyordu. Ancak usta isim çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Bunun akabinde çoklu organ yetmezliğine dair detaylar gündeme getirildi. Girik'in hayatını kaybettiği günden bugüne kadar konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, nedenlerini ve belirtilerini merak ediyor.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDİR

Çoklu organ yetmezliği; kan dolaşımına mikrop girmesiyle başlayan ve hayati organların iflası ile sonuçlanan aynı zamanda da ölümcül olabilen bir hastalıktır.

Koronavirüs ise insanlarda ağır solunum yolu enfeksiyonuna, solunum yetmezliğine, septik şok ve en önemlisi çoklu organ yetmezliklerine neden olabiliyor.

BELİRTİLER

Kan basıncının yükselmemesi veya düşmesi,

Kalp hızının artması,

Ateş,

İdrar miktarının azalması,

Beyine giden kanın azalması,

Bilinç bulanıklığı,

Koma,

Solunum yetersizliği.

TEDAVİ

Çoklu organ yetmezliğinde erken tanı oldukça önemlidir. Erken tanı yöntemiyle hastanın hayatta kalma oranı artar. Aksi taktirde hayati organlar kısa süre içerisinde iflas edebilir.