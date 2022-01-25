Çorba diyeti nedir

Çorba diyeti; 5 gün boyunca farklı birçok çorba ile yapılan bir diyettir. 5 gün boyunca düzenli ve sağlıklı şekilde bu çorbalarından içmek ve içerisine salça, tuz, yağ katılmamalıdır.

Zayıflamak isteyen birçok kadın, her gün farklı farklı diyetler deneyebiliyor. En doğrusu bir uzman eşliğinde diyet yapmak olurken, bazıları ise kendi yöntemlerine başvuruyor.

Diyet yaparak çok kısa bir süre içerisinde zayıflamak isteyenler, çorba diyetini uyguluyor.

ÇORBA DİYETİ NEDİR

Çorba diyeti; son zamanlarda yapılması oldukça fazla tercih edilen diyetlerden birisi olarak öne çıkıyor. Her gün farklı bir çorba içilerek yapılıyor.

Oldukça besleyici olan bu diyet, uzun süre kişiyi tok tutuyor. Bu diyetin 5 gün boyunca yapılması sonra ise bir süre ara verilmesi gerekiyor.

Sabah kahvaltısında bir tabak dolusu çorba,

Ara öğünde 1 elma ve 1 kase yağsız yoğurt,

Öğle yemeğinde 1 kase sebze çorbası,

Ara öğünde 1 kase yağsız yoğurt ve 2 yemek kaşığı yulaf,

Akşam yemeğinde 1 kase sebze çorbası,

Ara öğünde 1 orta boy elma ve yağsız yoğurt tüketilmesi gerekmektedir.

ÇORBA DİYETİNİN FAYDALARI

Hazımsızlık sorunlarına iyi gelir ve mideyi korur. Çorba çeşitleri vitamin ve mineral açısından zengin oldukları için hem bağışıklık sisteminizi güçlendirir hem de olası kanser hücrelerinin yayılmasını önler. Vücuttaki yağların atılmasına yardımcı olur.