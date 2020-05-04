Crew Dragon nedir

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SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon, yeniden kullanılabilir uzay aracıdır.

Crew Dragon, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) mürettebat taşıması beklenen iki programdan biridir. Diğeri Boeing'in CST-100 Starliner adlı uzay aracıdır.

Crew Dragon'un pilotsuz ilk uçuşu, Mart 2019'da gerçekleştirildi. Astronotlar Robert L. Behnken ve Douglas G. Hurley'in, gelecekte bu uzay aracıyla uçacak ilk insanlar olması planlanıyor.

UZAY TURİZMİ

Söz konusu uzay aracının, uzay turizmi kapsamında insanları uzaya taşıması da hedefleniyor. Crew Dragon'un tasarımı, ilk olarak 29 Mayıs 2014 tarihinde Kaliforniya'da düzenlenen bir etkinlikte gösterildi.