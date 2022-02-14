D vitamini nedir

D vitamini; metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun pek çok noktasında çok önemli işlevleri olan bir vitamin türüdür.

Daha sağlık bir zihne ve vücuda sahip olmak için, sağlıklı ve vitamin alacağımız besinleri tüketmemiz gerekiyor.

Hem yetişkinler hem de çocuklar için gerekli olan vitaminler arasında yer alan D vitamini ise vücut için oldukça önemli.

D VİTAMİNİ NEDİR

D vitamini yağda çözünen bir hormondur ve hormonal mekanizmalarda görev alır.

Ayrıca vücudunuz doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini üretir.

D vitamini; kemiklerin ve dişlerin sağlıklı büyümesi ve gelişimi ayrıca bazı hastalıklara karşı vücut direncini artırmaya katkı sağlar.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Yorgunluk

Kemik ağrıları

Saç dökülmesi

Uyku düzensizlikleri

Gözaltı morlukları

Depresyon

Üşüme

HANGİ BESİNLERDE BULUNUR