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    D vitamini nedir

    D vitamini; metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun pek çok noktasında çok önemli işlevleri olan bir vitamin türüdür.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 13:13
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    D vitamini nedir

    Daha sağlık bir zihne ve vücuda sahip olmak için, sağlıklı ve vitamin alacağımız besinleri tüketmemiz gerekiyor.

    Hem yetişkinler hem de çocuklar için gerekli olan vitaminler arasında yer alan D vitamini ise vücut için oldukça önemli.

    D VİTAMİNİ NEDİR

    D vitamini yağda çözünen bir hormondur ve hormonal mekanizmalarda görev alır.

    Ayrıca vücudunuz doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini üretir.

    D vitamini; kemiklerin ve dişlerin sağlıklı büyümesi ve gelişimi ayrıca bazı hastalıklara karşı vücut direncini artırmaya katkı sağlar.

    D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

    • Yorgunluk
    • Kemik ağrıları
    • Saç dökülmesi
    • Uyku düzensizlikleri
    • Gözaltı morlukları
    • Depresyon
    • Üşüme

    D vitamini nedir #1

    HANGİ BESİNLERDE BULUNUR

    • Yağlı balık
    • Ton balığı
    • Mantarlar
    • Süt
    • Portakal suyu
    • Yumurta sarısı
    • Tahıl
    • Sığır karaciğeri
    • Morina yağı

    D vitamini nedir #2


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