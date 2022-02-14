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- D vitamini nedir
D vitamini nedir
D vitamini; metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun pek çok noktasında çok önemli işlevleri olan bir vitamin türüdür.
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 11:58
- Güncelleme : 14.02.2022 - 13:13
Daha sağlık bir zihne ve vücuda sahip olmak için, sağlıklı ve vitamin alacağımız besinleri tüketmemiz gerekiyor.
Hem yetişkinler hem de çocuklar için gerekli olan vitaminler arasında yer alan D vitamini ise vücut için oldukça önemli.
D VİTAMİNİ NEDİR
D vitamini yağda çözünen bir hormondur ve hormonal mekanizmalarda görev alır.
Ayrıca vücudunuz doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini üretir.
D vitamini; kemiklerin ve dişlerin sağlıklı büyümesi ve gelişimi ayrıca bazı hastalıklara karşı vücut direncini artırmaya katkı sağlar.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ
- Yorgunluk
- Kemik ağrıları
- Saç dökülmesi
- Uyku düzensizlikleri
- Gözaltı morlukları
- Depresyon
- Üşüme
HANGİ BESİNLERDE BULUNUR
- Yağlı balık
- Ton balığı
- Mantarlar
- Süt
- Portakal suyu
- Yumurta sarısı
- Tahıl
- Sığır karaciğeri
- Morina yağı