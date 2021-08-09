Decacorn, girişim sermayelerinin değerlendirmesinde kullanılmaktadır. Yeni bir terimdir. Değeri 10 milyonu geçmiş şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılmaktadır.

Trendyol, 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı ve Türkiye'nin 'Decacorn' tanımına sahip ilk şirketi oldu.

Bunun akabinde, 'Decacorn' nedir? soruları gündeme taşındı. 'Decacorn' yeni ortaya çıkan ve kullanılan bir terimdir.

DECACORN NEDİR

Yeni bir terim olan decacorn, girişim sermayelerinin değerlendirilmesinde önem arz ediyor.

Decacorn tabiri, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılıyor. Değeri bir milyara ulaşan şirketlerin 2013 yılında Cowboy Ventures’ın kurucusu Aileen Lee tarafından ‘Unicorn’ olarak isimlendirilmesinin ardından, 10 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler için bir terim ihtiyacı doğdu.

Bu noktada türetilen ve kelime anlamı ‘onboynuz’ olan Decacorn, değeri 10 milyar doları geçmiş şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılıyor.

Trendyol, değeri 10 milyar doları aşan şirketler için kullanılan ‘Decacorn’ tanımına sahip ilk Türk teknoloji olarak adını tarihe yazdırdı.