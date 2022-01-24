Deprem uyarı sistemi nedir

Deprem uyarı sistemi; bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alınmasını amaçlıyor. Bu sistem birçok cihazda kullanılabiliyor. Uyarı sayesinde daha az hasarla kurtulmak hedefleniyor.

Olası bir depremi önceden haber veren deprem uyarı sistemi sayesinde; birçok insan depremden en az hasarla kurtulabiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda da Google tarafından sunulan bu sistem, Alanya açıklarında meydana gelen 5.3'lük depremi 1 dakika öncesinden tahmin etti ve kullanıcılarına uyarı gönderdi.

Bunun akabinde yeniden gündem olan uyarı sistemi ilk olarak ABD'de kullanılmaya başladı. ABD'yi Yunanistan ve Yeni Zelanda takip etti. Çok kısa bir süre sonra ise Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da kullanıma sunuldu.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR

Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi; Android cihazların donanımı kullanılarak tasarlandı. Bölgedeki depremi haber veriyor ve insanlara uyarı gönderiyor.

Bu sistem birçok cihazda aktif olarak kullanılabiliyor. Bu sistemi kullanmaya başlamak için konum bilgilerinizin açık olması gerekiyor.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR

Bu sistemi kullanmak için telefonunuzun "AYARLAR" bölümüne gelin ve "KONUM" bilgilerinizi açın.

Ardından GELİŞMİŞ AYARLAR'DAN DEPREM UYARILARI kısmını açın ve basın. Bu sayede sistemi aktif hale getirmiş oluyorsunuz.