Dermaplaning nedir

Dermaplaning; cildin pürüzsüz, esnek ve canlandırıcı olmasını sağlayan bir uygulamadır. Cildi soymak için uygulanan bir tekniktir. Genellikle kadınlar için kullanılmaktadır.

Dermaplaning kadınlar için yapılan ve medikal güzellik uygulamaları arasında yer alan bir tekniktir.

Dermaplaning tedavisi cildin daha pürüzsüz, esnek ve canlandırıcı olmasını sağladığı gibi cildi ölü derilerden arındırır.

DERMAPLANİNG NEDİR

Cildi arındırma ve temizleme işlemi özel dermaplaning materyalleriyle yapılır.

Kimyasal ürünler kullanmadan cildin meyyit derilerinin temizlenmesini sağlar ve bunu yaparken ince vellus tüylerini (şeftali tüyleri) temizler.

Cilt; izlerin, kırışıklıkların ve pigmentasyonun görünümünü azaltmak için cerrahi yollarla tıraşlanmaktadır.

DERMAPLANİNG NASIL YAPILIR

Dermaplaning cildin yüzeyini etkili bir şekilde aşındırır ve kullanılan cerrahi bıçak ile üst cilt dokusunu soyar.

Uygulama yapılırken yüzün temiz olması gerekir ve uygulama yapılırken makineler değil lazerle kesilmiş bıçaklar kullanılır.

DERMAPLANİNG KİMLER YAPTIRABİLİR

Pürüzlü, kuru ciltli hastalar

Yüzeysel hiper pigmentasyonu olanlar;

Sivilce izi olanlar