Koronavirüs pandemisi, dijital göçebelik kavramını hızlandırdı. Birçok ülke, dijital göçebeliği kabul etmeye başladı. Peki, Dijital göçebelik nedir? Dijital göçebeliği kabul eden ülkeler hangileri?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, virüsün yayılımını engellemek için kamu ya da özel farketmeksizin birçok iş yeri uzaktan çalışma modelini hayata geçirdi ve böylece çalışma hayatında yeni bir dönem başlamış oldu.

Dijital göçebelik kavramını hızlandıran pandemi sürecinde, virüsün daha az olduğu ülkelere, kırsal bölgelere ya da deniz kenarına giderek çalışanların oranı bir hayli artış gösterdi.

Peki, Dijital göçebelik nedir? Dijital göçebeliği kabul eden ülkeler..

DİJİTAL GÖÇEBELİK NEDİR?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle insanın insandan uzaklaştığı bir dönemde, doğayla iç içe olmayı tercih eden ve işlerini internet üzerinden dijital ortamda sürdüren oluşuma 'dijital göçebelik' denilmektedir.

DİJİTAL GÖÇEBELİĞİ KABUL EDEN ÜLKELER

Birçok ülke, cazip fiyatlarla dijital göçebelik ile ilgili çalışmalara imza attı. Evden çalışan kişileri kendilerine çekmek isteyen ülkeler, dijital göçebelik modelleri kapsamında birçok cazip teklif sunmaya başladı. Bu yıl, dijital göçebelik 7 ülke tarafından daha kabul edilmeye başlandı.

Dijital göçebeliği, geçtiğimiz yıl kabul eden ülkeler arasında Anguilla Adaları, Barbados'a, Bermuda, Gürcistan, Estonya bulunuyor.

Geçimlerini yurtdışında sağlamak için daha fazla seçeneği olan evden çalışanlar; hedeflenen varış yerinin dışında istihdam, uzun süreli kalış için yeterli gelirin kanıtı, sağlık sigortası, başvuru ücreti ve negatif Covid testi ile dijital göçebelik yapabiliyor.

2021 yılında dijital göçebeliği kabul eden 7 ülke şu şekildedir:

MONTSERRAT: Şu anda Montserrat’a sadece uzaktan çalışanlar girebilir. 29 Ocak’ta duyurulan kararda Montserrat, gezginlerin küçük Karayip adasında 12 aya kadar yaşamasına ve çalışmasına izin vermektedir.

Uzaktan çalışan kişilerin, sağlık sigortasına ve en az 70 bin dolar yıllık gelire sahip olması gerekmektedir. Başvuru sonuçları, 1 hafta içinde açıklanırken, negatif test ve 14 günlük karantina şartı bulunmaktadır.

BAHAMALAR: BEATS olarak adlandırılan yeni 12 aylık oturma izni, uzaktan çalışanların ve öğrencilerin Bahamalar’da 16 farklı adada yaşamalarına ve hareket etmelerine olanak tanımaktadır.

En az 3 yıla kadar konaklamayı yenilemek mümkündür. Bahamalar'da bir yerde çalışan olduğunuzu kanıtlamanız, öğrenciyseniz kayıtlı olduğunuzu belgelemeniz ve yaşam/seyahat masraflarını karşılamak için gelir göstermeniz gerekmektedir.

DUBAİ: Programa katılımda kararsız kalan yolcular, Dubai’ye turist vizesi ile girebilmekte ve ardından kaldıkları süre boyunca çalışma programına başvurabilmektedir.

Başvuru sahiplerinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçerli bir sağlık sigortasına sahip olması, maaş bordrosu ve banka ekstresi şeklinde gelir kanıtı göstermesi gerekmektedir. Kalkıştan en fazla 72 saat önce yapılmış negatif bir PCR testi gösterilmesi zorunludur ve iniş sırasında ek testler gerekebilir.

MAURİTİUS: Dijital göçebeler ve emekliler, bir yıl kalmak için “Premium Vize” başvurusunda bulunabilmketedir. Ancak her ülkenin uyguladığı gibi Mauritius’ta kalmak için yeterli paranızın olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir.

HIRVATİSTAN: Hırvatistan'a başvurmak, diğer ülkeler kadar kolay değil ancak Dijital Göçebe Derneği Hırvatistan başkanı Jan De Jong, şu anda yalnızca Hırvatistan’daki yerel polis karakolunda başvuru yapılabildiğini söyledi.

MADEİRA: Dijital göçebeler için bütün bir topluluk oluşturmayı ummaktadır. Pilot program, 1 Şubat - 30 Haziran tarihleri arasında Ponta do Sol köyünde ücretsiz çalışma alanı sağlamaktadır.

PORTO RİKO: Resmi bir program olmamasına rağmen Porto Riko'da, uzaktan çalışanlara yönelik paketlerin bulunduğu birkaç ortak çalışma alanı ve otel bulunmaktadır.