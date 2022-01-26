Dipsomani nedir

Dipsomani; içme krizi olarak adlandırılır ve kişi kendisini zehirleyene kadar içer. İki dipsomani nöbeti arasındaki sessiz dönem genel olarak 4-6 ay arasındadır.

Alkol ve sigara uzak durmamız gereken, insan sağlığını olumsuz anlamda etkileyen zehirlerdir.

Bazı insanlar günde üç paket sigara bazı insanlar ise tüm gün aralıksız alkol alabilir. Dipsomani ise aralıksız alkol alanlar için kullanılan bir ifadedir.

DİPSOMANİ NEDİR

Dipsomani, bir çeşit alkol bağımlılığıdır. Sosyofobik ve anksiyete bozukluğu olan kişilerde görülmektedir.

Eline geçen her türlü içkiyi içen ve ara vermeyen kişi, kendisini zehirleme noktasına gelene kadar içer.

İçme nöbeti bazen kendiliğinden geçerken, bazen ise hastaneye yatmayla sonuçlanabilir.

Nöbet geçiren kişi çoğu zaman yaptıklarını hatırlamaz. Bu durum ise öfke ve suçluluğa neden olur.

Ayrıca dipsomanik hastada, içme nöbetinden önce bir sıkıntı veya depresyon dönemi olduğu ortaya çıkmıştır.

DİPSOMANİ TEDAVİSİ

Alkol tedavisi görmek ve tamamen arınmak gerekiyor. Bunun dışında da dipsomaniye zemin hazırlayan yani altta yatan psikiyatrik rahatsızlıklar (sosyal fobi, depresyon, anksiyete) tedavi edilmelidir. Bunun için iyi bir psikoloğa gitmek gerekiyor.