Diş kirası nedir

Osmanlı döneminde, iftarlarda, misafirlere ve özellikle yoksullara yemekten sonra verilen para ve çeşitli hediyelere verilen addır.

Osmanlı döneminde halk, Ramazan ayında, hem evlerinin hem de kalplerinin kapılarını, sonuna kadar açarlardı...

O dönemlerde iftar sofraları oldukça kalabalık olurdu.

Çünkü iftar vakti kapıyı kim çalmışsa, ev sahibi tarafından geri çevrilmeyerek sofrasına davet edilmişti.

HEM ZENGİNLER İÇİN HEM DE YOKSULLAR İÇİN SOFRA KURULURDU

İftar yapıldıktan sonra ise ev sahibi, misafirlerine 'diş kirası' adı altında hediyeler ve bir miktar para verirdi.

Böylelikle o misafirler, evlerden mutlu ve ihtiyacı karşılanmış bir şekilde ayrılırdı.