Disleksi nedir

Okuma ve okuduğunu anlamada sorunlara sebep olan öğrenme güçlüğü türlerinden biridir.

Disleksi bir hastalık değildir...

Normal veya normal üzeri olan zeka düzeyine sahip bireylerin, öğrenme stillerinin farklı olması nedeniyle beklenenin altında başarı göstermeleri durumudur.

Disleksi genellikle okul öncesi, okul çağı çocuklarda ve yetişkinlerde ortaya çıkar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dislektik bireylerde en çok gözlemlenen semptomlar şunlardır:

"Hece atlayarak ve ekleyerek okuma, heceleri tersten okuma, satır takibi yapamama, harfleri tersten okuma, ardışık sıralama gerektiren becerileri yerine getirememe, okuduğunu anlayamama, sağ ve sol gibi yön kavramlarını karıştırma."





NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Disleksi bir hastalık olmadığı için herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Bunun tedavi edilebilmesi için bireysel eğitim programları kullanılır.

Bu eğitsel program ise bireyin eksikliklerine göre hazırlanır.

Tedavinin ne kadar süreceği de birden fazla faktöre bağlıdır.

Bunlar; yaş, disleksinin şiddeti, zeka düzeyi, aile ve okul idaresi iş birliği, psiko-sosyal durum olarak sıralanabilir.