Doğal viagra: Arjinin nedir

Arjinin, vücudun fiziki fonksiyonlarının yerine getirilmesinde etkin bir rol üstlenen bir aminoasittir. Vücudumuz tarafından üretilen arjinin, gerektiğinde takviye olarak da alınabilmektedir.

Arjinin veya arginin, protein oluşumunda yer alan bir tür amino asittir ve bildiğiniz üzere amino asitler, proteinlerin yapı taşlarıdır.

Amino asitler, esansiyel yani vücudun kendisinin üretemediği ve bu yüzden besinler, destekler gibi dış kaynaklardan alınması gereken amino asitler ve esansiyel olmayan yani vücudun kendi içerisinde sentezlenebilen amino asitler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Arjinin ise yarı esansiyel bir amino asittir. Bu nedenle özellikle yaşlılık çağında olan kişilerin arjinin açısından zengin olan yiyecekleri tüketmesi önem arz etmektedir.

Yapılan araştırmalar, bugüne kadar erkek kısırlığı tedavisinde kullanılan arjininin, ereksiyon problemlerinin giderilmesi konusunda da faydalı olabileceğini göstermektedir.

İnsan vücudu tarafından üretilebilen ve hem hayvansal hem de bitkisel gıdalardan alınabilen arjinin, bazı durumlarda takviye olarak alınabilmektedir.

Ancak sorunlarınızın nedeni sahip olduğunuz başka bir hastalıksa ya da gereğinden fazla arjinin alırsanız ortaya oldukça tehlikeli yan etkiler çıkabilmektedir. Bu nedenle doktor tavsiyesi olmadan arjinin takviyesi önerilmez.

ARJİNİN GÖREVLERİ

Arjinin amino asidi, kas gelişiminden bağışıklık sistemine, hormonların salgılanmasından yüksek tansiyonu engellemeye kadar vücut içerisinde pek çok alanda görev yapar. Görevlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Hormon salgılanmasında görevlidir.

Vücuttaki zehirli atıkların atılmasına yardımcıdır.

Bağışıklık sistemini destekleyicidir.

Büyüme hormonunu destekleyicidir.

Nitrik oksit üretiminde görevlidir.

Yüksek tansiyona faydalıdır.

Cinsel fonksiyon bozukluklarında tedaviye yardımcıdır.

ARJİNİN FAYDALARI

İltihapla mücadele eder.

Damar sertliği ve kalp krizi riskini azaltır.

Kan damarlarını onarır.

Konjestif kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı ile mücadele eder.

Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

Atletik performansı geliştirir.

Bağışıklık fonksiyonunu artırır.

Kas ağrılarını özellikle tıkalı arterlerin neden olduğu bacak ağrılarını azaltır.

Böbrek fonksiyonlarını geliştirir.

Zihinsel kapasiteyi geliştirir.

Bunaklık ile savaşır.

İktidarsızlık, erektil fonksiyon bozukluğu ve erkekteki kısırlık sorununu düzeltmeye yardımcı olur.

Soğuk algınlığının önlenmesine yardımcı olur.

ARJİNİN EN ÇOK HANGİ BESİNLERDE BULUNUR

Arjinin bulunan hayvansal kaynaklar: Süt ve süt ürünleri, kırmızı et, kümes hayvanları, somon, karides, ton balığı.

Arjinin bulunan bitkisel kaynaklar: Fındık, fıstık ve ceviz gibi kabuklu yemişler, buğday embriyosu, yulaf, susam, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, nohut, soya.