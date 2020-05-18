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    Don Juanizm sendromu nedir

    Genellikle erkeklere özgü olan bu sendrom, erkeklerin karşılarına çıkan her kadınla birlikte olma ve daha sonra kadınları birer eşya olarak görme durumudur.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2020 - 18:05
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    Don Juanizm sendromu nedir

    Karşısına çıkan kişilerle devamlı olarak cinsel ilişkide bulunarak, o kişileri bir eşya yerine koyma durumuna denir.

    Kadınlarda görülen şekline nymphomania denir.

    Bu sendrom genelde, sık bir şekilde eş değiştiren kişilerde görülmektedir.

    SAĞLIKLI İLİŞKİLER KURMANIN ÖNÜNE GEÇEN SENDROM: DON JUANİZM

    Toplumda yaygın olduğu halde, pek dillendirilmemekte olan bu rahatsızlık, kişilerin sağlıklı ilişkiler kurmasının önüne geçerek, onları bir süreden sonra hayattan soğutmaya kadar gidebilir.

    Bu durum modern çağın bir getirisi olarak algılansa da daha çok psikolojik olarak bağlanamama veya çok eşlilik sorunu olarak nitelendirilir.

    Don Juanizm sendromuna sahip kişilerde altta yatan psikolojik neden ise, bilinçaltında yatan intikam alma duygusu, terkedilmeden terk etme kompleksidir.

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