Duygusal yeme bozukluğu nedir

Duygusal yeme bozukluğu; psikolojik boşluğu doldurmak için gerçekleştirilen yeme eylemidir. Yalnızlık, ilgi, sevgi ihtiyacı ve negatif duygulardan kurtulmak bu hastalığa neden olur.

Duygusal anlamda yorgun ve üzgün olan bazı insanlar derin bir sessizliğe gömülür ve uzun bir süre yemek yiyemez.

Bazı insanlar ise duygusal durumlar dışında da sinirli olduklarında bile yemek yemeye yönelir.

Özellikle duygusal zamanlarda aşırıya kaçan yemek yeme durumu, duygusal yeme bozukluğuna davetiye çıkarabilir.

DUYGUSAL YEME BOZUKLUĞU NEDİR

Duygusal yeme bozukluğu; temel olarak iyi hissetmek için yemek yeme ihtiyacı duymak olarak adlandırılır.

Bu probleme sahip bireyler, sürekli olarak yemek yemek ister ve açlık hissederler. "Yemek duyguları bastırmanın en kolay yolu" anlayışına sığınan bu bireyler, duygusal eksikliklerini bu şekilde kapatmaya çalışabilir.

NEDENLERİ

Duygusal yeme bozukluğunun nedenleri arasında; olaylarla baş etme mekanizmasının yetersiz kalması, öğrenilmiş davranışlar ve gıda yoksunluğu gösterilebilir.

BELİRTİLERİ

Duygusal yeme bozukluğunun belirtileri arasında; aç değilken yemek, gizli yemek, kısa zaman oldukça fazla yemek, yedikten sonra sakin hissetmek, kızgın ve kötümserken çok yemek yer alır.

TEDAVİSİ

Bu hastalığın en önemli tedavisi, fark etmektedir. Bu duruma neden olan olayları değiştirmeye ve düzeltmeye çalışmak, mutfak yerine spora yönelmek tedavinin en önemli parçalarıdır.

Ancak tek başınıza bunu aşamayacağınızı düşünüyorsanız; mutlaka bir uzmandan yardım alın.