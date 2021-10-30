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    Dysania nedir

    Dysania; kronik yorgunluk olarak adlandırılmaktadır ve iyi bir gece uykusuyla çözülemez. Tıbbi olarak ise daha iyi uyku ataleti veya yorgunluk olarak bilinir.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 10:12
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    Dysania nedir

    Kronik yorgunluk olarak adlandırılan dysania, hareket halindeyken bile devam eder.

    Yataktan çıkamadığınız uzun vadeli bir duygudur ve uyku yoksunluğu veya depresyon gibi duygudurum bozuklukları olan kişilerde yaygındır.

    DYSANİA NEDİR

    Daha iyi uyku ataleti veya yorgunluk olarak bilinir. Yataktan çıkamadığınız uzun vadeli duygudur.

    Herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı dysania halinin sebepleri ve çözümleri birbirinden farklı olabilir.

    Tembellik olarak görülebilir ancak bazı durumlarda ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

    DYSANİA BELİRTİLERİ

    • Yorgunluk
    • Bellek veya konsantrasyon kaybı
    • Boğaz ağrısı
    • Boyun veya koltuk altınızda büyümüş lenf düğümleri
    • Açıklanamayan kas veya eklem ağrısı
    • Baş ağrısı
    • Dinlendirici olmayan uyku veya uyku bozuklukları
    • Fiziksel veya zihinsel egzersizden sonra süren aşırı yorgunluk

    Dysania nedir #1

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