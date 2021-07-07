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    Ebced nedir

    Ebced; bir sayı sistemini ifade etmektedir ve bu sayı sistemi özel alfabetik bir düzen şeklindedir.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 13:22
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    Ebced nedir

    Bir sayı sistemini ifade eden Ebced, Fars ve eski Türk edebiyatında tarih düşürmede de kullanılmıştır.

    EBCED NEDİR

    Ebced veya Ebuced, Arap alfabesindeki harflerin kolaylıkla hatırda kalması için düzenlenen bir harf dizisi ile bu harf dizisinin her birine tekabül eden bir rakam değeri sistemi ve diziyi oluşturan sekiz kelimenin ilkinin adıdır.

    Ebced harf tertibinde harflerin sayısal değerleri şöyledir:

    Ebced Değeri: Elif : 1, Ba : 2, Cim:3, Dal:4 Hevvez: He : 5, Vav : 6, Ze : 7 Hutti: Ha : 8, Tı : 9, Ya : 10 Kelemen: Kef : 20, Lam : 30, Mim : 40, Nun : 50 Se'fes: Sin : 60, Ayn : 70, Fe : 80, Sad : 90 Karaset: Kaf : 100, Rı : 200, Şın : 3002 Te : 400 Sehaz: Se 500, Hı: 600, Zel : 700, Dazığ: Dad : 800, Zı : 900, Ğaym 1000.

    EBCED HESABI NEDİR

    Ebced hesabı ise Ebced rakamları denilen alfabetik bir sayı sistemini kullanarak, kelime, cümlecik veya cümlelerin sayısal değerini hesaplama ve bunlardan anlamlar çıkartma işlemidir.

    Ebced nedir #1

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