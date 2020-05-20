Echinopsis nedir

İri ölçekte bir kaktüs türü olan echinopsis, yılda bir kez verdiği büyük çiçekle de bilinir.

Halk arasında kaynana topuzu veya kirpi kaktüsü olarak da bilinen Echinopsis, aslen Güney Amerika'ya özgü bir bitkidir.

YÜKSEK SICAKLIKLARA DAYANIKLIDIR

Özellikle çöllerde yaygın olarak yetişen bir tür olan Echinopsis, susuzluğa ve yüksek sıcaklığa karşı oldukça dayanıklıdır.

Gelişimi için bol miktarda temiz havaya ihtiyaç duyan Echinopsis toprağının ise kireçli olmaması ve suyu iyi geçirmesi gerekir.

Çoğalması, gövdesinden çıkan tomurcukların ayrı bir toprağa ekilip yetiştirilmesiyle gerçekleşen bu bitkinin en dikkat çekici özelliği ise, yılda sadece bir kez çıkardığı büyük çiçeğidir.

YILDA BİR KEZ İÇEK AÇAR

Çiçek rengi turuncu ile kırmızı arasında olan bu bitki, genellikle açtıktan bir gün sonra solar.

Uzunluğu 10cm’yi geçmeyen bu bitki dik duramaz ve dallanıp budaklanarak çevreye yayılır. Echinopsis, yaz başında çiçek açar. Bunun içinse kışın uzunca bir süre soğukta kalması gerekmektedir.