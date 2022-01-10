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    Edamame nedir

    Edamame; olgunlaşmadan veya sertleşmeden önce hasat edilen taze soya fasulyesi olarak bilinmektedir. Kalorisi düşüktür ayrıca glüten içermez.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 15:38
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    Edamame nedir

    Asya mutfağının göz bebeği olan edamame, protein, demir ve kalsiyum yönünden oldukça zengindir.

    Olgunlaşmadan ve sertleşmeden önce hasat edildiği bilinen edamame bir çerez ya da meze olarak kabul edilmektedir.

    EDAMAME NEDİR

    Edamame; soya fasulyesinin olgunlaşmamış hali yani yeşil soya fasulyesi olarak adlandırılmaktadır.

    Sert ve kuru değildir. Aksine yumuşak ve yenilebilirdir. Salata, pirinçle yapılan yemekler ve Japon yemeklerinde kullanmak için idealdir. Sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilir. Genellikle tuz ve limon eşliğinde yenilmesi tavsiye edilir.

    Edamame nedir #1

    EDAMAMENİN BESİN DEĞERİ

    • Kalori 188
    • Protein 18.4g
    • Yağ 8.06g
    • Karbonhidrat 13.8g
    • Lif 8.06g
    • Demir 3.52 mg
    • Bakır 0,535 mg
    • Manganez 1.58 mg
    • Tiamin 0.31 mg
    • Riboflavin 0.24 mg
    • Folat 482 mikrogram

     

    EDAMAMENİN FAYDALARI

    • Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Bu durum kalp rahatsızlıklarının önüne geçer.
    • Depresyon riskini azaltır ve zamanla ortadan kaldırır. Özellikle depresyona meyilli gençlerin daha fazla tüketmesi tavsiye edilir.
    • Başta K vitamini ve folat olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir.
    • Uzmanlar tarafından edamame, ıspanak, fasulye, kabak , domates ve pancar gibi bitki kaynaklarından daha fazla demir ve protein tüketmenin doğurganlığı artırabileceği belirtilmiştir.
    • Kemik mineral yoğunluğunu artırarak, iskelet yapısının daha sağlam olmasına katkı sağlar.

    Edamame nedir #2


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