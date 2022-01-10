Edamame nedir

Edamame; olgunlaşmadan veya sertleşmeden önce hasat edilen taze soya fasulyesi olarak bilinmektedir. Kalorisi düşüktür ayrıca glüten içermez.

Asya mutfağının göz bebeği olan edamame, protein, demir ve kalsiyum yönünden oldukça zengindir.

Olgunlaşmadan ve sertleşmeden önce hasat edildiği bilinen edamame bir çerez ya da meze olarak kabul edilmektedir.

EDAMAME NEDİR

Edamame; soya fasulyesinin olgunlaşmamış hali yani yeşil soya fasulyesi olarak adlandırılmaktadır.

Sert ve kuru değildir. Aksine yumuşak ve yenilebilirdir. Salata, pirinçle yapılan yemekler ve Japon yemeklerinde kullanmak için idealdir. Sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilir. Genellikle tuz ve limon eşliğinde yenilmesi tavsiye edilir.

EDAMAMENİN BESİN DEĞERİ

Kalori 188

Protein 18.4g

Yağ 8.06g

Karbonhidrat 13.8g

Lif 8.06g

Demir 3.52 mg

Bakır 0,535 mg

Manganez 1.58 mg

Tiamin 0.31 mg

Riboflavin 0.24 mg

Folat 482 mikrogram

EDAMAMENİN FAYDALARI

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Bu durum kalp rahatsızlıklarının önüne geçer.

Depresyon riskini azaltır ve zamanla ortadan kaldırır. Özellikle depresyona meyilli gençlerin daha fazla tüketmesi tavsiye edilir.

Başta K vitamini ve folat olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir.

Uzmanlar tarafından edamame, ıspanak, fasulye, kabak , domates ve pancar gibi bitki kaynaklarından daha fazla demir ve protein tüketmenin doğurganlığı artırabileceği belirtilmiştir.