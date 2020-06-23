Eigenharp nedir

Bir müzik aleti olan Eigenharp, bildiğimiz orgların birkaç sürüm ilerisi olarak ifade edilmektedir.

Müzisyenlerin, teknolojinin faydalarından yararlanmalarını sağlayan Eigenharp, John Lambert tarafından geliştirilmiştir.

Nefesle kontrol edilebilen bu müzik entrümanında, bunun yanı sıra tuşlarla da bazı sesler çıkartılabiliyor.

İKİ MODELİ VAR

Profesyonel müzisyenler için Alpha modeli bulunan Eigenharpın, bunun yanı sıra bir de amatör isimler için Pico modeli de bulunuyor.

Profesyoneller için tasarlanan Alpha modelinde; 132 tuş, iki şerit denetleyicisi bulunurken; amatör müzisyenlerin kullanması adına yapılan Pico'da ise tuş sayısı 22 olarak düzenlenmiştir.

SON 60 YILIN EN YENİLİKÇİ MÜZİK ALETİ

Eigenharp, sanatçılar ve eleştirmenler tarafından son 60 yılın en yenilikçi müzik aleti olarak da tanımlanıyor.