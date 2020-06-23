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    Eigenharp nedir

    Bir müzik aleti olan Eigenharp, bildiğimiz orgların birkaç sürüm ilerisi olarak ifade edilmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 17:44
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    Eigenharp nedir

    Müzisyenlerin, teknolojinin faydalarından yararlanmalarını sağlayan Eigenharp, John Lambert tarafından geliştirilmiştir.

    Nefesle kontrol edilebilen bu müzik entrümanında, bunun yanı sıra tuşlarla da bazı sesler çıkartılabiliyor.

    Eigenharp nedir #2

    İKİ MODELİ VAR

    Profesyonel müzisyenler için Alpha modeli bulunan Eigenharpın, bunun yanı sıra bir de amatör isimler için Pico modeli de bulunuyor.

    Profesyoneller için tasarlanan Alpha modelinde; 132 tuş, iki şerit denetleyicisi bulunurken; amatör müzisyenlerin kullanması adına yapılan Pico'da ise tuş sayısı 22 olarak düzenlenmiştir.

    Eigenharp nedir #3

    SON 60 YILIN EN YENİLİKÇİ MÜZİK ALETİ

    Eigenharp, sanatçılar ve eleştirmenler tarafından son 60 yılın en yenilikçi müzik aleti olarak da tanımlanıyor.

    Eigenharp nedir #4

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