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Emisyon nedir
- Haber Merkezi
- 09.06.2021 - 11:15
- Güncelleme : 09.06.2021 - 11:35
Emisyonun iki anlamda kullanımı mecvut. Bunlardan birisi ekonomi diğeri ise çevre.
Emisyon ekonomi olarak; bozuk paranın dışında sürülen bankotlar olarak tanımlanıyor. Aynı şekilde tahviller ve hisse senetleri olarak adlandırılır. Bu rakamlardan ise Merkez Bankası sorumludur.
Çevre açısından kullanımı; bir kaynaktan yayılan ve çevre için zararlı etkileri olan her türlü gaz, sıvı ve katı atık emisyon olarak adlandırılır.
Emisyon, Fransızca dilinden Türkçeye geçmiştir.
TDK'ye göre, emisyon kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Çıkarma
- Sürüm
EMİSYON HACMİ NE ANLAMA GELİR
Emisyon hacmi ekonomik olarak; hem para sektörü eliyle ekonomiyi etkilediği için hem de izlenen ekonomik gösterge olması açısından önemlidir.
EMİSYON PRİMİ NE ANLAMA GELİR
Emisyon primi; payların itibari değeriyle elden çıkarma bedeli arasında oluşan fark olarak tanımlanır.
EMİSYON KAYNAĞI NE DEMEK
Hava kirliliğine neden olan tüm taşıt, tesis, bacalar birer emisyon kaynağı olarak biliniyor.
Bu bağlamda bu kaynakların emisyonları yapılır.
Üretim proseslerinin düzenli olarak ölçümleri yapılıyor.
EMİSYON ÖLÇÜMÜ
Emisyonun çevre açısından kullanımı şu şekilde;
Tesislerin çevreye yaydıkları atık miktarlarının hesaplanarak, ilgili yönetmelikler dahilinde incelenmesine denir.
Emisyon ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilir.
Bu ölçümlerin dışında ISO kapsamında ve periyodik kontrol birimlerinde firmaların kendi kullanımları için yapılır.
Merkez Laboratuvarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği ölçümleri gerçekleştirir.