Endometriozis nedir

Endometriozis yani çikolata kisti; genellikle kadınlarda ortaya çıkar ve yumurtalıklarda bulunur. En çok 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kadınlarda görülür.

Endometriozis çikolata kisti olarak adlandırılmaktadır ve genellikle karnın alt bölgelerinde görülmektedir.

Birçok belirtisi olabileceği gibi bazı durumlarda hiç belirti vermeyen bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemekle beraber oluşumuna neden olan faktörler olabilir.

ENDOMETRİOZİS NEDİR

Endometriozis; üreme çağındaki kadınlarda görülmektedir ve çikolata kisti anlamına gelmektedir.

Hastalık adını rahimin iç tabakasını döşeyen ve her ay regl döneminde kalınlaşıp dökülen ''endometrium'' dokusundan almaktadır.

Hastalığının belirlenebilmesi için düzenli jinekolojik muayene olunması çok önemlidir.

Bu hastalık; rahmin arka tarafını çevreleyen boşlukta, rahmin yerinde durmasını sağlayan bağlarda, bağırsak üzerlerinde, rahim tüplerinde, dış cinsel organ üzerinde, rahim ağzı üzerinde ve dikişli doğum izlerinde görülebilmektedir.

ÇİKOLATA KİSTİNİN BELİRTİLERİ

Karnın alt bölgesinde sürekli oluşan ağrı

Sık idrara çıkma ve idrarda kan görülmesi

Regl öncesi lekelenme tarzı kanama

Yan ağrısı, sırt ağrısı

Hamile kalamama