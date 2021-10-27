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Endometriozis nedir
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 09:09
Endometriozis çikolata kisti olarak adlandırılmaktadır ve genellikle karnın alt bölgelerinde görülmektedir.
Birçok belirtisi olabileceği gibi bazı durumlarda hiç belirti vermeyen bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemekle beraber oluşumuna neden olan faktörler olabilir.
ENDOMETRİOZİS NEDİR
Endometriozis; üreme çağındaki kadınlarda görülmektedir ve çikolata kisti anlamına gelmektedir.
Hastalık adını rahimin iç tabakasını döşeyen ve her ay regl döneminde kalınlaşıp dökülen ''endometrium'' dokusundan almaktadır.
Hastalığının belirlenebilmesi için düzenli jinekolojik muayene olunması çok önemlidir.
Bu hastalık; rahmin arka tarafını çevreleyen boşlukta, rahmin yerinde durmasını sağlayan bağlarda, bağırsak üzerlerinde, rahim tüplerinde, dış cinsel organ üzerinde, rahim ağzı üzerinde ve dikişli doğum izlerinde görülebilmektedir.
ÇİKOLATA KİSTİNİN BELİRTİLERİ
- Karnın alt bölgesinde sürekli oluşan ağrı
- Sık idrara çıkma ve idrarda kan görülmesi
- Regl öncesi lekelenme tarzı kanama
- Yan ağrısı, sırt ağrısı
- Hamile kalamama
- Kabızlık ya da ishal