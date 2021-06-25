Eurobond nedir

Eurobond; uluslararası piyasalarda yabancı para cinsinden işlem gören, uzun vadeli yatırımcı planı olarak adlandırılmaktadır.

Eurobond, farklı bir yatırım türü olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası bir yatırım aracıdır. Son yıllarda ise oldukça ilgi görmektedir.

EUROBOND NEDİR

Uzun vadeli ve ayrıca kupon ödemeli sabit getirisi bulunan bu yatırım araçlarına eurobond denir.

Eurobondlar, temel olarak devlet tahvili ve hazine bonosu ile benzer özellikler taşımasına rağmen, dış finansman kaynağı olduğu için DİBS (devlet iç borçlanma senetleri) kapsamında değildir.

EUROBOND NASIL ALINIR

Eurobond, bankalar veya aracı finansal kurumları değerlendirmek suretiyle alınmaktadır.

Eurobondlar hangi fiyat seviyesinden alınırsa alınsın, vade sonunda kaç nominal alındıysa o tutar parasal olarak Eurobond sahibine geri döner.



