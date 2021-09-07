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    Falaka nedir

    Bir ceza yöntemi olan falaka, kişinin ayak tabanlarına kalın bir sopa ile vurulması anlamına gelmektedir. Bu vuruşlar oldukça acı vericidir.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 15:30
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    Falaka nedir

    Suç işleyenlere ceza vermek ve onları korkutmak için uygulanan falakanın çok eski bir geçmişi vardır ve Osmanlı zamanında da uygulandığı bilinmektedir.

    FALAKA NEDİR

    Falakanın genel tanımı şu şekildedir;

    • Ceza olarak ayak tabanlarına vurmakta kullanılan, ayakları uygun bir durumda sıkıştırıp tutan, kalınca bir sopa ile bunun iki ucuna bağlı bir ipi olan cezalandırma aracı,
    • Bu araçla uygulanan dayak cezası,
    • Bazı kaldıraçlarda kullanılan ucu iple bağlı ağaç parçası.

    Falaka cezasını Osmanlılar’ın fethettikleri ülkelerde de yaygınlaştırdıkları biliniyor.

    Hatta Yunanlıların okullarda 1829’da yasaklanıncaya kullandıkları bilinmektedir.

    Kuzey Afrika ülkelerinde aynı zamanda yahudi Talmud okullarında falaka cezası günümüzde de devam etmektedir.

    Falaka nedir #1

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