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    Farenjit nedir

    Farenjit; boğazda kaşınmaya ve yutkunma zorluğuna neden olur. Halk arasında öğretmen hastalığı olarak bilinir ve günümüzde oldukça yaygındır.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 14:56
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    Farenjit nedir

    Halk arasında "Öğretmen hastalığı" olarak bilinen farenjit, bakteriyel veya viral enfeksiyonlardan kaynaklanabilir.

    Özellikle hava değişimi ile birlikte gözlemlenen bu hastalık sürekli hale gelirse, kronik farenjit olarak adlandırılır.

    FARENJİT NEDİR

    Farenjit; yutkunma güçlüğü, boğaz yanması, acı ve kaşıntıya neden olan bir rahatsızlıktır. Bu hastalık genellikle soğuk algınlığından dolayı ortaya çıkmaktadır.

    Farenjitin kuluçka süresi 1 ile 5 gün arasında değişmektedir. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, geniz akıntısı, yutkunmada güçlük gibi şikayetleri olanların bir uzmana başvurması gerekir.

    Farenjit nedir #1

    FARENJİT BELİRTİLERİ

    • Hapşırma
    • Burun akması
    • Baş ağrısı
    • Öksürük
    • Halsizlik
    • Vücut ağrıları
    • Titreme
    • Boğazda kuruluk
    • Boğaz kaşıntısı
    • Halsizlik
    • Ateş

    FARENJİT NASIL TEDAVİ EDİLİR

    Bakteriyel kaynaklı farenjit tedavisi için antibiyotik tedavisi uygulanır. Bunun yanında gargara, sprey, ağrı kesici gibi başka ilaçlar verilebilir.

    Farenjit nedir #2


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