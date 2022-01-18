Farenjit nedir

Farenjit; boğazda kaşınmaya ve yutkunma zorluğuna neden olur. Halk arasında öğretmen hastalığı olarak bilinir ve günümüzde oldukça yaygındır.

Halk arasında "Öğretmen hastalığı" olarak bilinen farenjit, bakteriyel veya viral enfeksiyonlardan kaynaklanabilir.

Özellikle hava değişimi ile birlikte gözlemlenen bu hastalık sürekli hale gelirse, kronik farenjit olarak adlandırılır.

FARENJİT NEDİR

Farenjit; yutkunma güçlüğü, boğaz yanması, acı ve kaşıntıya neden olan bir rahatsızlıktır. Bu hastalık genellikle soğuk algınlığından dolayı ortaya çıkmaktadır.

Farenjitin kuluçka süresi 1 ile 5 gün arasında değişmektedir. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, geniz akıntısı, yutkunmada güçlük gibi şikayetleri olanların bir uzmana başvurması gerekir.

FARENJİT BELİRTİLERİ

Hapşırma

Burun akması

Baş ağrısı

Öksürük

Halsizlik

Vücut ağrıları

Titreme

Boğazda kuruluk

Boğaz kaşıntısı

Halsizlik

Ateş

FARENJİT NASIL TEDAVİ EDİLİR

Bakteriyel kaynaklı farenjit tedavisi için antibiyotik tedavisi uygulanır. Bunun yanında gargara, sprey, ağrı kesici gibi başka ilaçlar verilebilir.