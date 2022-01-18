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Farenjit nedir
Farenjit; boğazda kaşınmaya ve yutkunma zorluğuna neden olur. Halk arasında öğretmen hastalığı olarak bilinir ve günümüzde oldukça yaygındır.
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 14:56
Halk arasında "Öğretmen hastalığı" olarak bilinen farenjit, bakteriyel veya viral enfeksiyonlardan kaynaklanabilir.
Özellikle hava değişimi ile birlikte gözlemlenen bu hastalık sürekli hale gelirse, kronik farenjit olarak adlandırılır.
FARENJİT NEDİR
Farenjit; yutkunma güçlüğü, boğaz yanması, acı ve kaşıntıya neden olan bir rahatsızlıktır. Bu hastalık genellikle soğuk algınlığından dolayı ortaya çıkmaktadır.
Farenjitin kuluçka süresi 1 ile 5 gün arasında değişmektedir. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, geniz akıntısı, yutkunmada güçlük gibi şikayetleri olanların bir uzmana başvurması gerekir.
FARENJİT BELİRTİLERİ
- Hapşırma
- Burun akması
- Baş ağrısı
- Öksürük
- Halsizlik
- Vücut ağrıları
- Titreme
- Boğazda kuruluk
- Boğaz kaşıntısı
- Halsizlik
- Ateş
FARENJİT NASIL TEDAVİ EDİLİR
Bakteriyel kaynaklı farenjit tedavisi için antibiyotik tedavisi uygulanır. Bunun yanında gargara, sprey, ağrı kesici gibi başka ilaçlar verilebilir.