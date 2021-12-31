FinTech nedir

Finans sektöründe teknolojiden yararlanılarak geliştirilen en hızlı ve kapsamlı hizmet sunabilme şeklidir.

FinTech kavramı, finansal hizmetler sektörünü daha erişilebilir hale getiren yenilikçi iş modelleri ile teknolojiyi birleştiren şirketleri ifade etmektedir.

DAHA HIZLI FİNANSAL HİZMET

Bu kavram içinde yer alan uygulamaların ana amacı, finansal hizmetlerin daha hızlı, daha iyi ve daha düşük maliyetle sunulabilmesi.

DİJİTAL DÜNYAYA SAĞLADIĞI OLANAKLAR DAHA KAPSAMLI

Kavramı oluşturan finans ve teknoloji aslında uzun bir süredir birlikteler ama Fintech’in son dönemlerde gündeme gelmesinin temel nedeni, dijital dünyanın sunduğu yeni olanakların devreye girmesi.

TEKNOLOJİK ANLAMDA KOLAY ERİŞİM İMKANI

Günümüzde finansal teknoloji girişimlerinin çok fazla gündemde olmasının ve ilgi çekmesinin en büyük nedeni aslında mobilite.

Giderek artan mobil kullanım ile internete her yerden erişim imkânı, her sektörde olduğu gibi finans sektöründe de müşterilerin hayatını kolaylaştıran teknolojik çözüm beklentisini beraberinde getirdi.

Ancak bankacılık sektörünün verdiği hizmetleri daha ucuz, hızlı ve kolay yollardan yapma yolunda ilerleyen fintech girişimcileri, iş dünyasını baştan aşağı değiştirmeyi amaçlıyor.

EN ÇOK KARŞILAŞTIĞIMIZ FINTECH SERVİSLERİ