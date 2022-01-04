Fistül nedir

Fistül; anal kanal ve dıştaki cilt dokusu arasında bir kanal oluşmasıdır. Makatta akıntı görülür ve bu çoğu kez kanlı olabilir. Hastalar, kötü kokudan şikayet ederler.

Fistül cilt ve bağırsaklar arasında olan, tüneli andıran yapılardır. Normal şartlar altında bulunmaması gerekir. Fistül oluşmasının en büyük nedeni apse olurken, birden fazla belirtiyle karşınıza çıkabilir.

FİSTÜL NEDİR

Fistül, anal kanal ve dıştaki cilt dokusu arasında bir kanal oluşmasıdır. Oluştuğu bölgede kızarıklıklar, tahrişlere neden olur.

Bir organın iltihaplanması veya yaralanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. En sık olarak anüs ve çevresinde görülür. Ayrıca rektum ve vajina, bağırsak ve cilt, bağırsak ve mesane arasında da ortaya çıkabilir.

BELİRTİLERİ

Ağrı

Kanama

Kanlı akıntı

Ateş

Kötü koku

Kızarıklık

Şişlik

Kaşıntı

TEDAVİ YÖNTEMİ

Fistül tedavisinde; anteral diyet tedavileri uygulanabileceği gibi enfeksiyon varlığında antibiyotik ya da farklı ilaçlar ile enfeksiyonlar tedavi edilebilir.