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Fistül nedir
Fistül; anal kanal ve dıştaki cilt dokusu arasında bir kanal oluşmasıdır. Makatta akıntı görülür ve bu çoğu kez kanlı olabilir. Hastalar, kötü kokudan şikayet ederler.
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 15:44
- Güncelleme : 04.01.2022 - 15:46
Fistül cilt ve bağırsaklar arasında olan, tüneli andıran yapılardır. Normal şartlar altında bulunmaması gerekir. Fistül oluşmasının en büyük nedeni apse olurken, birden fazla belirtiyle karşınıza çıkabilir.
FİSTÜL NEDİR
Fistül, anal kanal ve dıştaki cilt dokusu arasında bir kanal oluşmasıdır. Oluştuğu bölgede kızarıklıklar, tahrişlere neden olur.
Bir organın iltihaplanması veya yaralanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. En sık olarak anüs ve çevresinde görülür. Ayrıca rektum ve vajina, bağırsak ve cilt, bağırsak ve mesane arasında da ortaya çıkabilir.
BELİRTİLERİ
- Ağrı
- Kanama
- Kanlı akıntı
- Ateş
- Kötü koku
- Kızarıklık
- Şişlik
- Kaşıntı
TEDAVİ YÖNTEMİ
Fistül tedavisinde; anteral diyet tedavileri uygulanabileceği gibi enfeksiyon varlığında antibiyotik ya da farklı ilaçlar ile enfeksiyonlar tedavi edilebilir.