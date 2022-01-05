Flurona nedir

Flurona; salgın sürecinde koronavirüs ve Omicron varyantının dışında ortaya çıkan bir virüstür. İsrail'de görülen Flurona, adını grip (flu) hastalığından alıyor.

2019 yılında hayatımıza giren koronavirüs, sık sık mutasyona uğradı. Delta varyantının ardından hızla yayılan Omicron varyantı, tüm dünyayı yeni bir endişeye sürükledi.

Omicron varyantı ile ilgili henüz detaylı bir bilgi olmazken, İsrail'de "Flurona" virüsü görüldü.

Bu virüsün görülmesinin ardından, belirtilerine dair detaylar araştırılmaya başlandı.

FLURONA NEDİR

Flurona; temelde “grip” ve “koronavirüsün" karışımı olan salgın bir hastalık türüdür. İsrail'de hamile ve aşısız bir kadında hem grip (flu) hem de koronavirüs tespit edildi.

İki hastalığın belirtilerinin görüldüğü genç kadın, süreci hafif atlattı ve taburcu edildi. İsrailli hastanın dünyadaki ilk belgelenmiş flurona vakası olduğu belirlendi.

FLURONANIN BELİRTİLERİ

Hastanın tedavi gördüğü hastanenin jinekoloji bölümü başkanı Prof. Arnon Vizhnitser, “Hamile kadına grip ve COVID-19 teşhisi konuldu. İki kez yapılan kontroller sonrasında iki hastalığın testi pozitif çıktı. Hastalıklar üst solunum yollarını etkileyerek nefes almayı zorlaştırıyor ve oldukça bulaşıcı nitelikte.” dedi.

FLURONA TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ

Flurona vakasına Türkiye'de rastlanılmadı.