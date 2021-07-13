Fransız askısı nedir

Fransız askısı; ameliyatsız yüz gerdirme tekniklerinden birisi olarak adlandırılmaktadır. Yaygın bir estetik uygulamasıdır.

Yaygın bir estetik uygulaması olan Fransız askısı, ülkemizde de oldukça ön plana çıkmaya başladı. Estetik dışında, yüz felci geçirenler için yapılmaktadır.

FRANSIZ ASKISI NEDİR

Ameliyatsız yüz germe işlemlerinden biridir. İçi polyester, dışı ise cilt dokusuyla uyumlu silikondan yapılmış, esnek iplerle cildin gerilmesi olarak tanımlanabilir.

Fransa’da geliştirildiği için ‘’Fransız askısı’’ adı verilmiştir.

FRANSIZ ASKISINI KİMLER YAPTIRABİLİR

Yüzde ve vücutta kullanılmaktadır. 30 ile 65 yaş arası ihtiyaç duyan kadın ya da erkek her birey için yapılmaktadır.

Cerrahi yüz operasyonuna alternatif bu işlem ile yaşlanma süreci geciktirilmektedir.

Kullanılan ürünün biyolojik anlamda insan vücuduna uyumlu olması sebebi ile uzun yıllar cilt altında kalması mümkündür.

HANGİ BÖLGELERE UYGULANIR

Yüz ve vücut pitozunun (sarkma) tedavisi için uygundur.

Aşağıdaki alanları tedavi etmek mümkündür: