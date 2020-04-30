Fregoli sendromu nedir

Fregoli sendromu, dünyada en az rastlanan psikolojik hastalıklardan biridir.

Fregoli sendromunun rastlandığı birey, etrafındaki insanların aynı kişi olduğunu ancak kendisini farklı kılıklarda izlediğini zanneder.

Binbir surat sendromu olarak da bilinen bu sendrom türünde hasta, kendisinin sürekli olarak takip edildiğini düşünür ve rahat hissedemez.

Etrafındakilerin kötü karakterler tarafından ele geçirildiğini düşünen birey, çoğunlukla taciz edilme korkusuyla da karşı karşıya kalır.

HASTALIK 1927'DE ORTAYA ÇIKTI

1927 senesinde genç bir kadının tiyatro sahnesinde izlediği bir aktör tarafından takip edildiğini öne sürmesi üzerine ortaya çıkan bu sendrom adını ise söz konusu tiyatro sanatçısı olan İtalyan Leopoldo Fregoli'den almıştır.

SENDROMUN SEBEBİ NEDİR?

Fregoli sendromunun görüldüğü bireylerde, beyindeki duyguları kontrol eden bölge olarak bilinen limbik sistem ile insan yüzlerini hatırlatan kısımlar arasında olması gerekenden fazla bağ bağ bulunur. Bu durum da sendromun yaşanmasına sebep olur.

Fregoli sendromu; diğer birçok psikolojik sorun gibi, ileri seviyelere gelmeden önce muhakkak bir doktor kontrolü altında takibi yapılması gereken bir hastalıktır.