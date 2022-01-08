Frengi nedir

Frengi; rahim, makat, rektum, ağız ve dudaklarda yaralar şeklinde kendini gösterir. Genellikle cinsel temas yoluyla bulaşan bir hastalık olarak öne çıkmaktadır.

Treponema Pallidum adlı mikrobun yol açtığı sistemik bir hastalık olan frengi, cinsel yolla bulaşıyor. Bunun dışında ise an transfüzyonları, öpüşmek vb. yollar ile bulaşabilir.

Ancak bunlar cinsel yolla olan temasa göre daha azdır. Hastalık cinsel yolla bulaştığı için, cinsel organlarda oluşan yaralar ile kendisini göstermektedir.

FRENGİ NEDİR

Frengi; cinsel yolla bulaşan ve tedavi edilmediği zaman ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir enfeksiyondur.

Cinsel yolla bulaşan frengide; derideki taze lezyonların sızıntıları, meni ve vajina salgısı gibi vücut sıvıları önemli bir yer tutar. Bu hastalık halk arasında bel soğukluğu olarak adlandırılmakta ve bilinmektedir.

Hastalığın belirtilerle kendisini göstermeden önce, 21 gün (3-90 gün) kuluçka süresi vardır.

FRENGİ BELİRTİLERİ

3 evresi olan frengi, her bireyde farklı belirtilerle ortaya çıkmaktır. En net belirtisi yara olan frengi; deri döküntüleri, kızarıklık, el avuçlarında veya ayaklarınızın alt kısımlarında sert, kırmızı veya kırmızımsı kahverengi lekeler olarak kendisini gösterir.

Sahip olabileceğiniz diğer belirtiler arasında; ateş, şişmiş lenf bezleri, boğaz ağrısı, düzensiz saç dökülmesi, baş ağrıları, kilo kaybı, kas ağrıları ve yorgunluk (çok yorgun hissetme) yer alabilir.

FRENGİ KİMLERDE GÖRÜLÜR

Birden fazla cinsel partneri olanlar,

Hasta kişilerle cinsellik yaşayanlar,

Korumasız bir cinsel ilişki yaşayanlar,

Lezyonlara dokunan kişiler.

FRENGİNİN TEDAVİSİ

Penisilin bu hastalığın her evresinde başvurulan ilk seçenektir ve genellikle hastalığı başarıyla tedavi etmektedir. Belirtileri gördüğünüz ilk andan itibaren bir uzmana başvurmanız oldukça önemlidir.