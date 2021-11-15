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Frenk soğanı nedir

Frenk soğanı nedir

Frenk soğanı; Çin mutfağına aittir ancak son yıllarda Avrupa'da da kullanımı artmıştır. Baharat olarak kullanmak oldukça yaygındır. Tadı hem taze soğana hem de sarımsağa benzemektedir.