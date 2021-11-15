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Frenk soğanı nedir
Frenk soğanı; Çin mutfağına aittir ancak son yıllarda Avrupa'da da kullanımı artmıştır. Baharat olarak kullanmak oldukça yaygındır. Tadı hem taze soğana hem de sarımsağa benzemektedir.
- Haber Merkezi
- 15.11.2021 - 09:23
- Güncelleme : 15.11.2021 - 09:27
Çin mutfağından çıkan frenk soğanının ünü tüm dünyayı sarmıştır. Frenk soğanı, soğangiller ailesinin en küçük türüdür.
Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasına giren frenk; çorbalarda, soslarda ve fırın yemeklerinde kullanılır.
FRENK SOĞANI NEDİR
Yaprak soğan olarak bilinir ve yeşil, ince, uzun yaprakları vardır. Yeşil soğana göre daha incedir.
Frenk soğanının en bilinen özelliklerinden biri bağışıklığı güçlendirmesidir. Bağırsaklardaki zararlı parazitlerin atılması konusunda son derece etkilidir.
A vitamini bakımından zengindir. Düzenli olarak tüketildiğinde görme bozukluklarına iyi geldiği bilinmektedir.
Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkelerinde sık sık tüketilir.