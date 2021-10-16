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    Ftalat nedir

    Ftalat; plastik maddelerde esneklik oluşturmak için kullanılır ve kanserojen maddeler arasında yer almaktadır. Erkeklerde kısırlığa neden olduğu bilinmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 09:13
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    Ftalat nedir

    Doğurganlığı, üremeyi ve akciğeri etkileyen ftalat; birçok alanda kullanılmaktadır.

    Ftalat içeren ürünlere maruz kalınması durumunda kanser riskinin arttığı gözlemlenmiştir.

    FTALAT NEDİR

    Ftalat, kimyasal bir maddedir ve plastiklerde esneklik oluşturmak için kullanılan maddedir.

    Sert plastik olan polivinilkloriti esnek plastiğe çevirmede kullanılmaktadır.

    Ayakkabılar, oyuncaklar, eldivenler, deterjanlar, kırtasiye ürünleri ve bebek kullanım ürünlerinde bulunmaktadır.

    Bebek oyuncaklarında pek çok türünün kullanılması 1999 yılından itibaren yasaklanmıştır.

    Ftalat nedir #1

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