Gastrit nedir

Gastrit; midenin iç tabakasında bulunan mukozanın çeşitli nedenlerle iltihaplanması olarak tanımlanmaktadır. Tedavi edilmediği sürece daha derine inerek, mide kanserine neden olmaktadır.

Gastrit, mide zarının iltihaplanması olarak bilinmektedir. Tedavi edilmediği sürece mide kanserine neden olmaktadır. Aniden ya da zamanla ortaya çıkmaktadır.

GASTRİT NEDİR

Gastrit mide zarının iltihaplanmasıdır. Gastrit iltihabı çoğu zaman mide ülserlerine neden olan Helicobacter pylori (HP) bakterisi ile enfeksiyonun sonucudur. Gastrit mide astarının, mide asidinin fazla salgılanmasından dolayı aşınması nedeniyle iltihaplanma sonucu ortaya çıkar.

GASTRİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastrit, kişilerde farklı belirtiler ile ortaya çıkar. Ancak en yaygın belirtileri ise şu şekilde;

-Midede rahatsızlık ve yanma hissi

– Mide bulantısı

– Kusma

– Özellikle yemeklerden sonra dolgunluk hissi

– Hazımsızlık

– Göbek ve alt kaburgalar arasında hissedilen kalıcı ağrı

– İlerlemiş gastrit düzeyinde mide astarının çok fazla aşınmasından dolayı kanlı kusma (Kusmadan dolayı ortaya çıkan sıvı çoğunlukla kahve kıvamındadır.)

GASTRİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Gastrite neden olan kötü beslenme alışkanlıkları, düzenli ağrı kesici ya da alkol kullanımı, sigara kullanımı gibi alışkanlıklar bırakılmalıdır. Bu önlemlere ek olarak gastrit tedavisi belirli ilaçlar ile yapılabilir.