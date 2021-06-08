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    Gaybubet evi nedir

    FETÖ'nün operasyonlarında baskın yapılan gaybubet evi, diğer adıyla 'yok olma, bulunmama' anlamına geliyor. Gaybubet evi, FETÖ tarafından 'güvenli ev' olarak kullanıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 10:36
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    Gaybubet evi nedir

    FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar devam ederken, bazı duyulmamış isimler ortaya çıkıyor.

    Bu isimlerin başında 'gaybubet evleri' geliyor. Polis ekipleri bu evlere baskın yapmaya başladıkça, ne olduğu ve ne amaçla kullanıldığı merak edilip, araştırılıyor.

    GAYBUBET EVİ NEDİR

    Gaybubet evi 'yok olma, bulunmama durumu' anlamına geliyor.

    Bu evler polis ekiplerinin yaptığı baskınlarla ortaya çıkarılıyor.

    GAYBUBET EVLERİ NE DEMEK

    FETÖ operasyonlarında ise gaybubet evler 'güvenli ev' manasına geliyor.

    Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde gaybubet 'bulunmayış, yokluk' olarak açıklanıyor.

    Gaybubet evi nedir #1

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