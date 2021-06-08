Haberler

İpucu Haberleri

Gaybubet evi nedir

Gaybubet evi nedir

FETÖ'nün operasyonlarında baskın yapılan gaybubet evi, diğer adıyla 'yok olma, bulunmama' anlamına geliyor. Gaybubet evi, FETÖ tarafından 'güvenli ev' olarak kullanıldı.