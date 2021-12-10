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    Gebelik kesesi nedir

    Gebelik kesesi; hamileliğin ortaya çıkmasından sonra görülür. Ultrasonografide rahim içinde yerleşmiş bir gebelik kesesinin gözlenmesi ile gebelik tanısı kesinleşir.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 18:42
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 22:34
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    Gebelik kesesi nedir

    Anne olmak isteyen kadınlar, hamile kaldıktan sonra gün saymaya başlıyor. Sürenin bir an önce kısalmasını bekleyen anneler, gebeliğin her adımını takip ediyor.

    Gebelik sürecini takip edenler anneler, gebelik kesesi hakkında detaylı bir bilgiye sahip.

    Ancak yeni hamile olduğunu öğrenen anne adayları, gebelik kesesinin ne olduğunu merak ediyor.

    GEBELİK KESESİ NEDİR

    Gebelik kesesi bebeğin hamilelik süresinde geliştiği yerdir ve hamileliğin 5 ya da 6. haftasında görülmeye başlar.

    Rahmin içinde siyah yuvarlak bir oluşum olarak görülen kesenin içerisi, amniyon sıvısı ile doludur.

    Kese, şekil itibarıyla yuvarlaktır ve etrafı rahim içi tabakası ile çevrilidir. Kesenin düzgün sınırlara sahip olması normal bir gebelik olduğunu gösterir.

    Gebelik kesesi genellikle regl gecikmesi 2-3 günü bulduğunda gözükmeye başlar. Bu aşamada kesenin çapı yalnızca 2-4 mm kadardır.

    Gebelik kesesi nedir #1

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