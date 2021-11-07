Geçirgen bağırsak sendromu nedir

Geçirgen bağırsak sendromu; bağırsakların iç yüzeyini etkileyen bir sindirim sorunudur. Birden farklı sebeple ortaya çıkmaktadır.

Geçirgen bağırsak sendromu, sindirme ait sorunları ifade eder ve yaşam kalitesini ciddi anlamda etkiler.

Geçirgen bağırsak sendromu pek çok farklı belirtiyi beraberinde getirebilir.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR

Geçirgen bağırsak sendromu; bakterilerin bağırsak duvarlarındaki boşluklardan kan dolaşımına geçmesine neden olur.

Eğer bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlantı bozulursa kana zararlı organizmalar, toksinler gibi istenmeyen maddeler karışabilir.

Kişilerde kabızlık, şişkinlik, ishal gibi sorunlar varsa bu durum bir bağırsak hastalığının habercisi olabilir. Bunlar saptanması kolay olan belirtilerdir.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ