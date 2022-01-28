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- Geniz akıntısı nedir
Geniz akıntısı nedir
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 12:01
- Güncelleme : 28.01.2022 - 12:14
Geniz akıntısı; kişinin boğazında gıcık varmış hissine neden olan ve günlük hayatı zorlaştıran bir sorundur.
Özellikle mevsim geçişlerinde artış gösteren geniz akıntısı, altta yatan problemin tedavi edilmesiyle düzelebilir.
GENİZ AKINTISI NEDİR
Bir insanın vücudu günde yaklaşık olarak 1-2 litre mukus üretiyor. Mukus; ağız, boğaz, geniz, burun, ve mide gibi bölgelerin nemli kalmasını sağlıyor. Ayrıca mukus, normal durumlarda boğazdan zararsız şekilde geriye doğru akıyor. Bu durum kişiye rahatsızlık vermiyor.
Ancak mukus olması gerekenden daha fazla miktarda üretilmeye başladığı taktirde geniz akıntısı ortaya çıkıyor. Yani sinüs ve burun kanalından boğaza doğru inen akıntı, geniz akıntısı olarak adlandırılıyor. Birçok kişide görülebilir ve mevsim geçişlerinde tetiklenebilir.
NEDENLERİ
- Alerjiler (alerjik geniz akıntısı denir),
- Havadaki ani soğukluk ve sıcaklık değişimi,
- Kuru, nemsiz hava
- Baharatlı yiyecekler,
- Sigara kullanımı,
- Tansiyon ilaçları,
- Ani hava değişimleri.
BELİRTİLERİ
- Boğaz içi ve çevresinin kaşınması,
- Mide bulantısı,
- Boğazın temizlenmesi ihtiyacı veya yutkunma gerekliliği hissi,
- Öksürük ve tıkanma nöbetleri.
TEDAVİSİ
Mukus üretimine sebep olan koşulların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için mutlaka bir uzmana başvurun. Doktorun vereceği spreyler sorunu ortadan kaldırabilir.