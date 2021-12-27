Gizli / iç varis nedir

Gizli / iç varis; gözle görülen varislere nazaran daha ciddidir ve derin toplardamarlardaki yetmezlik ya da tıkanıklık gibi nedenlerden dolayı oluşur.

İç yani gizli varis tedavisi olmayan ya da zor olan bir durumu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Ancak bazı doktorlar gizli yani iç varis tanımlamalarının hastayı yanıltabileceğini belirtmektedir.

GİZLİ / İÇ VARİS NEDİR

Gizli yani iç varis; derin toplardamarlardaki yetmezlik ya da tıkanıklık (tromboz) gibi nedenlerle oluşur. "Derin venöz" yetmezlik olarak bilinir.

İlerleyen zamanlarda ayak bileği çevresindeki ciltte kalınlaşma, renk koyulaşması ve yaralar görülebilir. Ayrıca iç varis ilk etapta dışarıdan görülmeyebilir. Bu yüzden hastalar farkına varmakta zorlanabilir.

Yine doğru ve erken bir şekilde tedavi edilmeyen iç varisler; ayaklarda ve bacaklarda yaralara, pıhtı oluşmasına ve damar tıkanıklığına neden olabilir.

VARİS ŞİKAYETLERİ