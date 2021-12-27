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    Gizli / iç varis nedir

    Gizli / iç varis; gözle görülen varislere nazaran daha ciddidir ve derin toplardamarlardaki yetmezlik ya da tıkanıklık gibi nedenlerden dolayı oluşur.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 11:12
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    Gizli / iç varis nedir

    İç yani gizli varis tedavisi olmayan ya da zor olan bir durumu ifade etmek için kullanılmaktadır.

    Ancak bazı doktorlar gizli yani iç varis tanımlamalarının hastayı yanıltabileceğini belirtmektedir.

    GİZLİ / İÇ VARİS NEDİR

    Gizli yani iç varis; derin toplardamarlardaki yetmezlik ya da tıkanıklık (tromboz) gibi nedenlerle oluşur. "Derin venöz" yetmezlik olarak bilinir.

    İlerleyen zamanlarda ayak bileği çevresindeki ciltte kalınlaşma, renk koyulaşması ve yaralar görülebilir. Ayrıca iç varis ilk etapta dışarıdan görülmeyebilir. Bu yüzden hastalar farkına varmakta zorlanabilir.

    Yine doğru ve erken bir şekilde tedavi edilmeyen iç varisler; ayaklarda ve bacaklarda yaralara, pıhtı oluşmasına ve damar tıkanıklığına neden olabilir.

    Gizli / iç varis nedir #1

    VARİS ŞİKAYETLERİ

    • Bacaklarda mavi mor şişlikler
    • Ağrı
    • Bacaklarda uyuşukluk
    • Kaşınma
    • Bacaklarda ağırlık hissi
    • Bacaklarda şişlik

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