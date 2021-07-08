Granit nedir

Granit; sert ve kristal yapılı minerallerden oluşan tane görünümlü kaya çeşidi olarak adlandırılmaktadır. Birden fazla kullanım alanı bulunmaktadır.

Birden fazla kullanım alanı bulunan granit, görünüşü nedeniyle özellikle ev ve iş yerlerinde kullanılmaktadır.

GRANİT NEDİR

Granit; sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü magmatik derinlik kültesidir.

Granit müdahale ile ortaya çıkan bir kayaçtır ve bu nedenle erimiş kayaçların soğuması sırasında oluşması anlamına gelir.

GRANİT NERELERDE KULLANILIR

Granitin kullanımı alanı oldukça yaygındır. Ancak en çok bilinenleri şu şekilde;

İç ve dış duvar süslemeleri

Sehpa, masa, tencere gibi mutfak araç gereçlerinin imalatı

Isıya dayanıklı olması nedeniyle şömine yapımı

Hem görsel zenginlik hem de sızdırmaz özellikleri nedeniyle havuzlarda

Anıt ve heykel yapımında

Asansör zemin ve duvarlarında

Banyo ve mutfakların zemin ve duvarlarında

Mutfak tezgâhı yapımında

Parke taşı yapımı

Blok taşı Mezar yapımı