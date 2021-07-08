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Granit nedir
Granit; sert ve kristal yapılı minerallerden oluşan tane görünümlü kaya çeşidi olarak adlandırılmaktadır. Birden fazla kullanım alanı bulunmaktadır.
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 18:05
Birden fazla kullanım alanı bulunan granit, görünüşü nedeniyle özellikle ev ve iş yerlerinde kullanılmaktadır.
GRANİT NEDİR
Granit; sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü magmatik derinlik kültesidir.
Granit müdahale ile ortaya çıkan bir kayaçtır ve bu nedenle erimiş kayaçların soğuması sırasında oluşması anlamına gelir.
GRANİT NERELERDE KULLANILIR
Granitin kullanımı alanı oldukça yaygındır. Ancak en çok bilinenleri şu şekilde;
- İç ve dış duvar süslemeleri
- Sehpa, masa, tencere gibi mutfak araç gereçlerinin imalatı
- Isıya dayanıklı olması nedeniyle şömine yapımı
- Hem görsel zenginlik hem de sızdırmaz özellikleri nedeniyle havuzlarda
- Anıt ve heykel yapımında
- Asansör zemin ve duvarlarında
- Banyo ve mutfakların zemin ve duvarlarında
- Mutfak tezgâhı yapımında
- Parke taşı yapımı
- Blok taşı Mezar yapımı
- Çeşme yapımı