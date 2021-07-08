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    Granit nedir

    Granit; sert ve kristal yapılı minerallerden oluşan tane görünümlü kaya çeşidi olarak adlandırılmaktadır. Birden fazla kullanım alanı bulunmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 18:05
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    Granit nedir

    Birden fazla kullanım alanı bulunan granit, görünüşü nedeniyle özellikle ev ve iş yerlerinde kullanılmaktadır.

    GRANİT NEDİR

    Granit; sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü magmatik derinlik kültesidir.

    Granit müdahale ile ortaya çıkan bir kayaçtır ve bu nedenle erimiş kayaçların soğuması sırasında oluşması anlamına gelir.

    Granit nedir #1

    GRANİT NERELERDE KULLANILIR

    Granitin kullanımı alanı oldukça yaygındır. Ancak en çok bilinenleri şu şekilde;

    • İç ve dış duvar süslemeleri
    • Sehpa, masa, tencere gibi mutfak araç gereçlerinin imalatı
    • Isıya dayanıklı olması nedeniyle şömine yapımı
    • Hem görsel zenginlik hem de sızdırmaz özellikleri nedeniyle havuzlarda
    • Anıt ve heykel yapımında
    • Asansör zemin ve duvarlarında
    • Banyo ve mutfakların zemin ve duvarlarında
    • Mutfak tezgâhı yapımında
    • Parke taşı yapımı
    • Blok taşı Mezar yapımı
    • Çeşme yapımı

    Granit nedir #2

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