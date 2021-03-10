Yurt dışına giriş ve çıkış yapabilmek için gerekli olan pasaportlardan biri de gri pasaport olarak adlandırılan hizmet pasaportudur. Peki, gri pasaport nedir, kimlere verilir?

Ülkeler arası seyahat edilebilmek için gerekli olan pasaport,mesleki durum veya statülere göre değişkenlik göstermektedir. Bunlardan birisi de hizmet pasaportudur.

Peki, Gri Pasaport nedir, kimlere verilir? Gri Pasaport için gerekli evraklar nelerdir? İşte, gir pasaport ile ilgili detaylar..

GRİ PASAPORT (HİZMET PASAPORTU) NEDİR?

Sarı basın kartı taşıyan kişiler, resmi görev nedeniyle yurt dışına giden kişiler, bilimsel ve kültürel sebeplerle yurt dışına giden akademisyenlere görev boyunca hizmet pasaportu verilmektedir. Bu pasaport ile birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunmaktadır.

GRİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Gri pasaport, devlet adına yurt dışına gidecek olan ancak diplomatik ve hususi pasaportu olmayan kişilere verilmektedir. Bu kişiler dışında gri pasaport şu kişilere verilebilmektedir:

Belediyeler tarafından resmi görev ile yollanan kişilere,

THK ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından gönderilen kişilere

Milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışan kişilere verilir.

GRİ PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Gri pasaporta sahip olabilmek için bazı evraklara sahip olmanız gerekmektedir. Bu evraklar şunlardır: