Gül hastalığı nedir

Gül hastalığı, tedavisi olmayan ve özellikle açık tenli insanlarda görülen kronik bir rahatsızlıktır.

Bulaşıcı bir hastalık olmayan gül hastalığı, orta yaş üstünde ve daha çok kadınlarda görülür.

Erkekler de görüldüğü durumlarda ise daha şiddetli olduğu tespit edilmiştir.

Yüzün orta kısmında başlayan kızarıklık, şiddetine göre çene ve burun bölgesine yayılır. Tanı için özel bir testi yoktur. Doktorlar tedavi yöntemiyle teşhis koyabilir.

Sivilce, sedef hastalığı, egzama veya lupus gibi diğer hastalıkları ekarte etmek için bazı kan tetkikleri istenebilir.

NEDEN OLUR

Sıcak içecekler, baharatlı yiyecekler, alkol ve sigara tüketimi, aşırı sıcaklık, güneş ışığı veya rüzgar, stres, egzersiz ve makyaj malzemeleri nedenleri arasındadır.

Ailesinde gül hastalığı olanlar da görülme ihtimali daha yüksektir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tamamen iyileşmesi zor olsa da, tedavi ile kontrol altında tutulması mümkündür.

Tedavi yöntemleri arasında ilaçlar, cerrahi yöntemler ve lazer tedavileri bulunmaktadır.

Bunların haricinde, hastalık ataklarını tetikleyen unsurların tespit edilerek bunlardan kaçınılması da tedavinin önemli bir parçasıdır.