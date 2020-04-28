Güneş rüzgarı nedir

Güneş rüzgarı, Güneş'in üst atmosferinden yayılan bir plazma dalgasıdır.

Güneş rüzgarının enerjisi elektronlar, protonlar ve alfa parçacıklarından oluşur. Bu rüzgarlar, uzak mesafelere doğru yayılarak, yıldızlar arası maddeyle çevrili heliosferi doldurur.

GÜNEŞ RÜZGARININ TARİHÇESİ

Güneş rüzgarının var olduğu düşüncesi, ilk olarak İngiliz astronom Richard C. Carrington tarafından ortaya atıldı. 1910 yılında İngiliz astrofizikçi Arthur Eddington, isim vermeden Güneş rüzgarının varlığını öne sürdü.

DÜNYA'YA ETKİSİ

Güneş rüzgarı, Dünya üzerinde radyo dalgalarında dalgalanmalara sebep olmuştur. Avrupa Uzay Ajansı (ESA)'nın Cluster adlı misyonunda, Güneş rüzgarının manyetosfere sızmasının çok daha kolay olduğunu öne süren bir çalışma yer aldı.