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    Hacamat nedir

    Hacamat; alternatif sağlık uygulamalarından biridir ve belirli tarihlerde yapılması gerekir. Kandaki toksinleri emer ve bu yolla kan dolaşımını hızlandırır. Pis kanın vücuttan atılmasını sağlar.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 12:01
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    Hacamat nedir

    Özellikle futbolcuların yaptırdığı hacamat, alternatif sağlık uygulamalarında en fazla tercih edilenlerden birisidir.

    Vücut için oldukça faydalı olan hacamatın belirli aralıklarla ve uzman kişilerce yapılması önerilir. Temiz ve hijyen kurallarına uygun olmayan yerlerde yapılan işlemler, sağlığı olumsuz etkileyebilir.

    HACAMAT NEDİR

    Hacamat; kandaki toksinleri emen ve bu yolla vücuttan atan ayrıca kan dolaşımını hızlandıran, kılcal damarlardaki kirli kan için gerçekleştirilen ve kan damarlarındaki tıkanmaları açmak için yapılan bir uygulamadır.

    Vücutta, boyun ve bıngıldak dışında bütün bölgelere hacamat uygulaması yapılabilir. Hacamat ayrıca nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarında şifa sürecini hızlandırır. Diş hastalıklarına iyi gelir ve hücreleri yeniler.

    Hacamat nedir #1

    HACAMATIN ŞARTLARI

    • Hacamat yaptıracak kişinin dinlenmiş olması,
    • Karnının aç olması,
    • 24 saat öncesinden hayvansal gıda almaması,
    • Hacamattan bir gün önce cinsel ilişki yaşamaması gerekir.

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