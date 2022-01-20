Havana sendromu nedir

Küba'daki Amerikalı ve Kanadalı diplomatik personelin 2016'nın sonlarında yaşadıkları gizemli hastalık adı altındaki semptomlardır.

Havana sendromu, ismini ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalıktır.

Bu sendrom ilk olarak, 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görüldü.

Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başladı.

HAVANA SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini söyledi.

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli 130 personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı başlıca belirtileri şunlardır:

Kulak çınlaması, kafa içi basınç, baş ağrısı,

Mide bulantısı, sersemlik, unutkanlık,

Halsizlik, uykusuzluk

GİZEMLİ HASTALIĞA YAKALANAN KANADALI DİPLOMATLAR, HÜKÜMETE 21.1 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli hastalığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.