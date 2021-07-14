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- Hemoroid nedir?
Hemoroid nedir?
Hemoroid; makat bölgesindeki kanalların genişlemesi ve büyümesi ile ortaya çıkmaktadır.
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 18:45
Halk arasında basur ya da mayasıl olarak bilinen hemoroid, kişinin yaşam kalitesini olumsuz anlamda etkilemektedir.
HEMOROİD NEDİR
Hemoroid, halk arasında “Mayasıl” veya “Basur” olarak bilinen bir hastalıktır. Makat bölgesinde damarların genişlemesi ve büyümesiyle ortaya çıkan bir sorundur.
HEMOROİD BELİRTİLERİ
- Dışkıda kan görülmesi,
- Anüs yakınlarında kaşıntıya yol açan şişlik ya da ağrılı yumru,
- Anüs çevresinde kaşıntı ve rahatsızlık hissi,
- Oturmakla artan ağrı.