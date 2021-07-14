Euro
10.1757
0.11%
Dolar
8.593
-0.31%
Altın
503.3
0.46%
Borsa
1.367
1.52%
Bitcoin
283.603
0.02%
EXEN Coin
26.60
1.06%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Hemoroid nedir?

    Hemoroid; makat bölgesindeki kanalların genişlemesi ve büyümesi ile ortaya çıkmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 18:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hemoroid nedir?

    Halk arasında basur ya da mayasıl olarak bilinen hemoroid, kişinin yaşam kalitesini olumsuz anlamda etkilemektedir.

    HEMOROİD NEDİR

    Hemoroid, halk arasında “Mayasıl” veya “Basur” olarak bilinen bir hastalıktır. Makat bölgesinde damarların genişlemesi ve büyümesiyle ortaya çıkan bir sorundur.

    HEMOROİD BELİRTİLERİ

    • Dışkıda kan görülmesi,
    • Anüs yakınlarında kaşıntıya yol açan şişlik ya da ağrılı yumru,
    • Anüs çevresinde kaşıntı ve rahatsızlık hissi,
    • Oturmakla artan ağrı.

    Hemoroid nedir? #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir