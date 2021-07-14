Hemoroid nedir?

Hemoroid; makat bölgesindeki kanalların genişlemesi ve büyümesi ile ortaya çıkmaktadır.

Halk arasında basur ya da mayasıl olarak bilinen hemoroid, kişinin yaşam kalitesini olumsuz anlamda etkilemektedir.

HEMOROİD NEDİR

Hemoroid, halk arasında “Mayasıl” veya “Basur” olarak bilinen bir hastalıktır. Makat bölgesinde damarların genişlemesi ve büyümesiyle ortaya çıkan bir sorundur.

HEMOROİD BELİRTİLERİ

Dışkıda kan görülmesi,

Anüs yakınlarında kaşıntıya yol açan şişlik ya da ağrılı yumru,

Anüs çevresinde kaşıntı ve rahatsızlık hissi,