Hidrolik org nedir

Hidrolik org (Hydraulophone), 2005 yılında Steve Mann tarafından tanımlanmış bir müzik aletidir.

Hava yerine su basıncı ile çalışan bir müzik aleti olan hidrolik org, akustik bir enstrümandır.

Kimi zaman ses heykelleri kategorisine de dahil edilebilen enstrümanın, halka açık bölgelerde heykel gibi yapılmış birçok örneği de mevcuttur.

Hidrolik org, müzik aletinin üzerinde yan yana bulunan küçük su fıskiyelerinin üzeri kapatılarak çalınmaktadır.

GÖRÜNÜŞÜ FLÜTÜ ANDIRIYOR

Görünüş olarak flüte benzetilen bu müzik aletinin deliklerinden, hava yerine su çıkıyor.

Her fıskiyeye karşılık olarak gelen bir nota mevcut ve aynı zamanda birden çok nota da çalınabiliyor.

AKIŞ HIZININ DEĞİŞMESİYLE SES ORTAYA ÇIKAR

Ses, herhangi bir notanın yerine geçen fıskiyenin parmakla kapatılması ve su akışının müzik aletinin içinde farklı bir noktaya yönlendirilmesi ya da akış hızının değiştirilmesiyle ortaya çıkmaktadır.