Himalaya tuzu nedir

Himalaya tuzu; iyot, sodyum, kalsiyum ve fosfor açısından güçlüdür ve içerisinde 84 mineral bulunur. Ancak aşırı tüketimi zararlı olabilir. Bu nedenle miktarını iyi ayarlamak önemlidir.

Son günlerde adını sıkça duyduğumuz himalaya tuzu, sağlık açısından oldukça faydalı ve önemlidir.

Pakistan'ın Pencap bölgesinde çıkarılan himalaya tuzunun genellikle pembemsi bir frengi vardır. Ayrıca dünyada en katıksız tuz olarak bilinir.

HİMALAYA TUZU NEDİR

Himalaya tuzu içerisinde 84 mineral barındıran gıda maddesidir. Himalaya tuzunun tarihi neredeyse dört milyar yıl kadar eskilere dayanır. Ayrıca tuzu sofra tuzu niyetine kullanılan himalaya; cilt ve ayak bakımında, banyolarda ve sivilce tedavisinde de kullanılmaktadır.

Sofralarda kullanmak isteyen tansiyon ve kronik hastalar, doktor tavsiyesi ile kullanmaya başlamalıdır. Mineral açısından zengin olan himalaya tuzu yüksek basınç altında kalarak kristalleşir.

HİMALAYA TUZUNUN FAYDALARI

Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Vücuttaki sodyum seviyesini düzenler, kalp ritmini dengeler ve hipertansiyonu önler.

Tiroid bezlerinin düzenli çalışmasında etkilidir.

Vücuttaki su dengesini korur ve ödeme iyi gelir.

Antioksidan özelliği ile vücuttaki zararlı maddeleri atar.