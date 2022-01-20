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- Hipofiz bezi makroadenomu nedir
Hipofiz bezi makroadenomu nedir
Bir tür hipofiz tümörü olan hipofiz bezi makroadenomu, günlük hayatı olumsuz anlamda etkiler. Diğer tümör ve kanser hastalıkları gibi iyi huylu ve kötü huylu türleri bulunur.
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 15:18
- Güncelleme : 20.01.2022 - 15:21
Hipofiz bezi makroadenomu; hipofiz bezinde gelişir ve anormal büyümeler olarak adlandırılır.
Bazı hipofiz tümörleri, hipofiz bezinizin daha düşük hormon seviyeleri üretmesine neden olabilir.
HİPOFİZ BEZİ MAKROANDENOMU NEDİR
Hipofiz tümörleri (hipofiz adenomları) insanların yaklaşık beşte birinde görülür ve iyi huylu tümörlerdir.
Bazen herhangi bir belirti göstermeyebilir. Ancak tümörlerin büyümesi ve vücudun ihtiyaç duymadığı hormonların salgılanması nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. En iyi tedavi şekli ise tümörün çıkarılmasıdır.
BELİRTİLERİ
- Baş ağrısı Görme ile ilgili sorunlar
- Baş dönmesi
- Mide bulantısı
- Açıklanamayan saç uzaması veya kaybı
- Kilo alımı ya da verme durumu
- Adet değişiklikleri