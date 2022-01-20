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Hipofiz bezi makroadenomu nedir

Hipofiz bezi makroadenomu nedir

Bir tür hipofiz tümörü olan hipofiz bezi makroadenomu, günlük hayatı olumsuz anlamda etkiler. Diğer tümör ve kanser hastalıkları gibi iyi huylu ve kötü huylu türleri bulunur.